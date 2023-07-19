Хорватія пропонує допомогу у транспортуванні українського зерна

Представник Хорватії зазначив, що його країна готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Для транспортування українського зерна може використовуватись хорватська залізнична мережа та порти в Адріатичному морі.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Хорватія готова допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна. Хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі – це один з можливих альтернативних маршрутів", - сказав держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Він наголосив, що рішення Росії не продовжувати угоду провокує загрозу голоду в багатьох куточках планети.

Також Матусіч зазначив, що "Хорватія з перших днів російського вторгнення заявила, що стоїть на стороні України та її народу".

Представник Хорватії також зазначив, що його країна готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, 17 липня прессекретар президента РФ Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи. Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що через відмову Росії від участі у Чорноморській зерновій ініціативі сотні тисяч людей у світі втратять базове харчування.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС підготувати офіційні сигнали до Організації Обʼєднаних Націй та Туреччини стосовно того, аби вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу після односторонньої заяви Росії про вихід із домовленостей.