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Столтенберг засудив одноосібний вихід Росії із зернової угоди

"Російська протиправна війна проти України продовжує завдавати шкоди мільйонам вразливих людей у світі".

Столтенберг засудив одноосібний вихід Росії із зернової угоди
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це Столтенберг написав у Twitter.

"Я засуджую одноосібне рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, незважаючи на зусилля нашого союзника Туреччини та ООН. Російська протиправна війна проти України продовжує завдавати шкоди мільйонам вразливих людей у світі", – наголосив генеральний секретар Альянсу. 

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Нагадаємо, 17 липня прессекретар президента РФ Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід РФ із "зернової угоди".

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