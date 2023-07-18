Столтенберг засудив одноосібний вихід Росії із зернової угоди

"Російська протиправна війна проти України продовжує завдавати шкоди мільйонам вразливих людей у світі".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це Столтенберг написав у Twitter.

"Я засуджую одноосібне рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, незважаючи на зусилля нашого союзника Туреччини та ООН. Російська протиправна війна проти України продовжує завдавати шкоди мільйонам вразливих людей у світі", – наголосив генеральний секретар Альянсу.

I condemn Russia's unilateral decision to withdraw from the Black Sea Grain Initiative, despite the efforts by our Ally #Türkiye and the @UN.



Russia's illegal war against #Ukraine continues to harm millions of vulnerable people around the world. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 17, 2023

Нагадаємо, 17 липня прессекретар президента РФ Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід РФ із "зернової угоди".