Минулої доби, 17 липня, ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.

У результаті обстрілу Куп’янська з РСЗВ пошкоджено приміщення підприємства та 2 приватні житлові будинки. Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації.

Фото: Олег Синєгубов

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили близько 12 га території та знешкодили 143 вибухонебезпечні предмети. На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі західніше Лиману Першого, але отримав відсіч наших захисників та відступив з втратами.

Нагадаємо, учора близько 18:00 російські окупаційні війська завдали удару по селу Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області. Після обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.