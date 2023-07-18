Минулої доби, 17 липня, ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.
У результаті обстрілу Куп’янська з РСЗВ пошкоджено приміщення підприємства та 2 приватні житлові будинки. Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації.
Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили близько 12 га території та знешкодили 143 вибухонебезпечні предмети. На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі західніше Лиману Першого, але отримав відсіч наших захисників та відступив з втратами.
Нагадаємо, учора близько 18:00 російські окупаційні війська завдали удару по селу Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області. Після обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.