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Оборонці знищили за добу ще 710 окупантів та 4 ворожих танки, – Генштаб

Учора відбулося 36 бойових зіткнень на п’яти напрямках у Донецькій області.

Оборонці знищили за добу ще 710 окупантів та 4 ворожих танки, – Генштаб
Фото: тг-канал Стерненка

З початку повномасштабного вторгнення по 18 липня 2023 року Збройні сили ліквідували близько 239 010 російських окупантів. Учора втрати ворога склали близько 710 осіб вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 239 010 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4119 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 051 (+17) од,
  • артилерійських систем – 4 542 (+38) од,
  • РСЗВ – 689 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 428 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1 273 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 086 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 677 (+0).

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Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Водночас Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть заходи контрбатарейної боротьби.

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