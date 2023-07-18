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Уночі окупований Крим зазнав атаки безпілотниками, – Братчук

Інформація уточнюється.

Уночі окупований Крим зазнав атаки безпілотниками, – Братчук
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Уночі 18 липня в тимчасово окупованому Криму відбулася атака безпілотників.

Про це повідомив у Telegram очільник громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук з посиланням на російську окупаційну владу.

"Окупаційний «голова» Криму Сергій Аксьонов повідомив про нічну атаку дронів на півострів. За його словами, 9 дронів збили, а 19 – заглушили системою РЕБ", – зазначив Братчук.

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Нагадаємо, вчора о третій годині ночі було здійснено атаку на Керченський міст, який з'єднує окупований Росією Крим із територією РФ. За даними джерел, удар був спільною спецоперацією Служби безпеки і Військово-морських сил, а міст атакували за допомогою надводних дронів.

Російські ЗМІ писали, що дронів було два. Унаслідок їхньої атаки накренився один із прольотів мосту. Автомобільний рух мостом закрито. Також припинила функціонувати поромна переправа між Керчю та РФ.

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