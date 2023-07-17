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На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру черговому “народному міліціонеру”

Коли Ізюм звільнили від росіян, чоловік втік до РФ.

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру черговому “народному міліціонеру”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В Ізюмському районі Харківської області поліція заочно повідомила про підозру 35-річному “народному міліціонеру”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник з червня минулого року добровільно обійняв посаду “оперуповноваженого” у незаконно створеному правоохоронному органі”, - зазначили в поліції.

Підозрюваний приймав пояснення та заяви від мешканців міста, “розслідував” злочини, складав рапорти на керівництво незаконної окупаційної влади та допитував місцевих жителів.

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Коли Ізюм звільнили від росіян, чоловік втік до РФ, щоб  уникнути відповідальності за зраду інтересів України.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Чоловіку загрожує тюремне ув’язнення на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Україна почала передавати Інтерполу інформацію про колаборантів, що втекли до Європи. Наразі до бази даних відправили дані 25 таких втікачів.

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