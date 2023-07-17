На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру черговому “народному міліціонеру”

Коли Ізюм звільнили від росіян, чоловік втік до РФ.

В Ізюмському районі Харківської області поліція заочно повідомила про підозру 35-річному “народному міліціонеру”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник з червня минулого року добровільно обійняв посаду “оперуповноваженого” у незаконно створеному правоохоронному органі”, - зазначили в поліції.

Підозрюваний приймав пояснення та заяви від мешканців міста, “розслідував” злочини, складав рапорти на керівництво незаконної окупаційної влади та допитував місцевих жителів.

Коли Ізюм звільнили від росіян, чоловік втік до РФ, щоб уникнути відповідальності за зраду інтересів України.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує тюремне ув’язнення на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Україна почала передавати Інтерполу інформацію про колаборантів, що втекли до Європи. Наразі до бази даних відправили дані 25 таких втікачів.