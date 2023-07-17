У Новій Каховці окупанти виселяють жителів з домівок біля Дніпра

В окупованій Новій Каховці російські загарбники примусово виселяють усіх жителів з домівок, що розташовані біля Дніпра.

Про це йдеться в інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"В місті Нова Каховка Херсонської області, російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, попередньо, в Новій Каховці та Каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та дротове інтернет-з’єднання. Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ.

Нагадаємо, що у Генічеську на Херсонщині набирають оберти репресії проти громадян України.

Також партизанський рух “Атеш” раніше повідомляв, що росіяни проводять каральну операцію в районі населених пунктів Раденськ, Великі Копані та Тарасівка на Херсонщині. Озброєні люди на військовій техніці за участю місцевих зрадників проводять обшуки, перевіряють мобільні телефони, б'ють та катують місцевих.