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Сирський показав відео бою неподалік Кремінної

Відео зняте бійцями Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО.

Сирський показав відео бою неподалік Кремінної
Фото: Скрін з відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео бою Сил оборони України проти російських окупантів неподалік Кремінної.

Відео він оприлюднив у Телеграмі.

"Відео реального бою, зняте на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО неподалік Кремінної. Наші воїни відбивають всі спроби ворога атакувати", - написав він.

Сирський назвав дії військовослужбовців «впевненою і професійною роботою».

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Нагадаємо, що раніше було оприлюднено відео того, як в районі Білогорівки Луганської області російські окупанти намагались втекти, однак наші військові не дозволили ворогу цього зробити.

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