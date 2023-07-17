Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео бою Сил оборони України проти російських окупантів неподалік Кремінної.
Відео він оприлюднив у Телеграмі.
"Відео реального бою, зняте на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО неподалік Кремінної. Наші воїни відбивають всі спроби ворога атакувати", - написав він.
Сирський назвав дії військовослужбовців «впевненою і професійною роботою».
Нагадаємо, що раніше було оприлюднено відео того, як в районі Білогорівки Луганської області російські окупанти намагались втекти, однак наші військові не дозволили ворогу цього зробити.