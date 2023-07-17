Правоохоронці закликали жителів у разі виявлення небезпечного предмета не торкатися його.

На пляжі у Пересипському районі Одеси виявлено два вибухонебезпечних предмети.

Про це інформує Патрульна поліція Одеської області в Telegram.

"Море й надалі несе небезпеку. Вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю і здоров’ю жителів регіону. Так вчора, на одному з пляжів Пересипського району було виявлено два предмети, схожі на снаряди", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликали жителів у разі виявлення небезпечного предмета не торкатися та не пересувати його; не заливати його рідинами, засипати грунтом чи накривати; не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух).

Фото: Патрульна поліція

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