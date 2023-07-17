У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"

У Сумській області відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою Росії Олексію Станкевичу, який загинув на підводному човні "Курськ" у 2000 році.

Про це повідомив у Facebook голова ГО "Світанок" Вадим Поздняков.

"У місті Глухів на Сумщині відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою Росії, який загинув на підводному човні "Курськ", – йдеться у дописі.

У відповіді на звернення Позднякова Глухівська міська рада зазначила, що "Олексій Станкевич, уродженець Глухова, після навчання працював на АПЧ "Курськ" при званні капітан медичної служби, тобто не був російським солдатом. У 2000 році було зафіксовано смерть нашого земляка, після чого було прийнято рішення увіковічнити пам’ять про нього, встановивши меморіальну дошку на будинку, де він жив, а зараз проживають його мати і брат".

Нагадаємо, 12 серпня 2000 року на навчаннях в Баренцевому морі затонув атомний підводний човен "Курськ". Не вижив жоден зі 118 людей, які перебували на борту.