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​СБУ затримала чоловіка, який "звітував" ФСБ про наслідки російського удару по кафе в Краматорську

Найбільше росіян цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей.

​СБУ затримала чоловіка, який "звітував" ФСБ про наслідки російського удару по кафе в Краматорську
Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки затримали на Донеччині інформатора росіян, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначаєтся, що таке завдання чоловік отримав одразу після повітряної атаки на місто. Найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей. Також ворог намагався отримати максимум інформації щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони.

Окрім вказаного факту, інформатор ФСБ приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних ударів по регіону.

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Служба безпеки викрила і затримала зловмисника під час виконання ним нового ворожого завдання.

Зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ залучила до співпраці навесні цього року. У поле зору агресора він потрапив через власні антиукраїнські коментарі в різних Телеграм-каналах.

Подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим іменем.

Наразі затриманому про повідомили підозру. Він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 27 червня приблизно о 19:32 росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області і влучили в кафе. Серед загиблих – троє дітей: сестри 2008 року народження і дівчина 2005-го.

Того ж дня контррозвідка СБУ “по гарячих слідах” затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар. Затриманим виявився “розконсервований” агент головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

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