Росіяни обстріляли центр Краматорська на Донеччині (оновлено)

Сьогодні, 27 червня, приблизно о 19:32 російська армія обстріляла центр Краматорська Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти поцілили в районі закладу громадського харчування, де було "велике скупчення людей".

"Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим", - розповів Кириленко.

Оновлено 21:29: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинуло 2 особи, 22 травмовані, з них одна дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків.

Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що по Краматорську завдали ракетного удару. Ще один ракетний удар завдали по с. Біленьке.

Кириленко також розповів, що армія РФ о 19:10 обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині. По місту вдарили, попередньо, з артилерії, одна людина поранена.

Нагадаємо, загарбники накрили вогнем Оріхівський район Запорізької області, є загиблий та декілька поранених.