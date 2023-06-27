Залужний та Шаптала відвідали пункти управління ОК “Північ”

ЗСУ відстежують противника на Півночі та готові дати гідну відсіч.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала провели роботу на пунктах управління військ оперативного командування “Північ”.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи”, - написав Залужний.

Він наголосив, що українські військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей.

Залужний запевнив, що ЗСУ відстежують противника на Півночі та готові дати гідну відсіч.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео штабної роботи разом з начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Залужний повідомив, що вони із Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують "найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої".