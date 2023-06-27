Харків'янин привласнив понад 1,3 млн грн, обіцяючи знайомим високі відсотки від "депозиту"

Слідчі поліції заочно повідомили 33-річному харків’янину про підозру за фактами шахрайства, скоєного повторно, яке завдало значної шкоди потерпілим.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Харків'янин тривалий час проводив аферу, представляючись працівником відомої іноземної компанії. Для імітації добросовісної ділової репутації він закликав своїх знайомих класти гроші на депозитний рахунок в електронному кабінеті з метою нарахування відсотків (від 12% до 80%). На гачок потрапили п'ять осіб. Загальна сума матеріальних збитків становить понад 1,3 млн грн", - повідомляє пресслужба.

За даними слідства, потерпілі передавали підозрюваному гроші (за його словами, депозити мали бути тільки в доларах або євро) особисто під час зустрічей, після чого він створював клієнту особистий електронний кабінет на сайті, який сам же і створив. На цьому сайті потерпілі постійно бачили суму грошей, які їм нібито надходять. Крім того, там постійно з'являлися вигідні пропозиції, нові тарифи, що вводило людей в оману ще більше.

Щоб не бути спійманим на гарячому, підозрюваний іноді передавав "клієнтам" відсотки, які вони "заробили" на сайті. Насправді, це була частина грошей, яку раніше вони самі йому передали. Підозрюваний просив клієнтів розповідати знайомим про компанію і просив залучити їх до вигідної пропозиції отримати якомога більше грошей.

Наразі чоловік переховується від слідства. Вирішується питання про оголошення його в розшук.

Нагадаємо, що у Харкові шахрайський кол-центр під виглядом торгів на фондових біржах привласнював гроші громадян.