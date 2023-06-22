У Харкові шахрайський кол-центр під виглядом торгів на фондових біржах привласнював гроші громадян

Щомісяця ділки видурювали у людей десятки тисяч доларів сімейних заощаджень.

Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр у Харкові, який виманював гроші у людей, що шукали “легкого заробітку під час війни”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції заблокували у Харкові шахраїв, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали гроші громадян. Щомісяця ділки видурювали у людей десятки тисяч доларів сімейних заощаджень”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для пошуку потенційних «інвесторів» зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 40 операторів. Вони телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на фондовому ринку.

Для своїх клієнтів ділки створювали електронні «персональні кабінети», в яких демонстрували постійне «зростання» акцій та пропонували збільшити інвестиції. Щоб переконати людей вкладати гроші у «фондові проєкти», оператори кол-центру застосовували різні методи психологічного впливу і намагались маніпулювати «вкладниками».

За даними слідства, до організації незаконної діяльності причетні троє мешканців Харкова, які вирішили «заробити» на злочинній схемі.

Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

На підставі зібраних Службою безпеки матеріалів трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, злочинна організація під виглядом місцевої влади назбирала з підприємств по всій Україні понад 3 млн грн нібито на потреби ЗСУ. За рік обвинувачені ошукали щонайменше 65 суб’єктів господарювання у різних регіонах. Організатор схеми знаходиться на окупованій частині Луганщини.