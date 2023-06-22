Брюссель запропонує використати заморожені 200 млрд євро активів Банку РФ для відновлення України, − Єврокомісія

Брюссель запропонує використати прибутки від понад 200 мільярдів євро активів російського центрального банку, заморожених у ЄС, для оплати відновлення України.

Про це заявила президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Politico.

“Ми вийдемо з пропозиціями щодо цих активів до літніх канікул”, − сказала вона.

“Це юридично дуже складне питання, будуть обговорення з державами-членами, як, наприклад, обговорення всіх пакетів санкцій, але я сподіваюся, що ми зможемо вирішити, як йти далі”, − заявив виконавчий віцепрезидент Комісії Валдіс Домбровскіс.

Він підкреслив, що, з одного боку, це питання міжнародного права − Росія як агресор несе відповідальність за сплату завданих нею збитків. “Але з іншого боку, це також питання грошей платників податків ЄС. Чим більше ми спрямовуємо російських активів на відновлення України, тим менше потрібно фінансування з боку ЄС”, − додав Домбровскіс.

Нагадаємо, з початку вторгнення Москви в Україну Європейський союз заблокував понад 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії.