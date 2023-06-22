На Черкащині обмежили час роботи закладів дозвілля та харчування

Вони мають зачинятися не пізніше 22:00. Без винятків.

У Черкаській області обмежили час роботи закладів громадського харчування та дозвілля.

Про це повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Відсьогодні по всій Черкащині діятиме загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля. Вони мають зачинятися не пізніше 22.00. Без винятків", - написав він.Табурець пояснив, що влада ухвалила таке рішення спільно із правоохоронцями та військовим командуванням.

"Усе – задля вашої безпеки та правопорядку в умовах збройної агресії РФ. Розраховуємо на ваше розуміння!", - зазначив голова ОВА.

Він також нагадав, що комендантська година в області діє щодня з 00:00 до 4:00.

Нагадаємо, що на території Одеси заборонили роботу клубів та інших розважальних закладів із 22:00 до 9:00.