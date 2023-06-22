Росія вночі атакувала безпілотниками Одеську область

Один із них влучив у складські приміщення.

У ніч на 22 червня російська армія атакувала Одеську область безпілотниками типу "Shahed-136". Один апарат влучив у складське приміщення, ще три знищила протиповітряна оборона.

Поранених немає. Про це повідомили в Telegram Одеса. Офіційно з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Три дрони знищені силами протиповітряної оборони, один влучив у складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог завдав чергового ракетного та авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні. Зокрема, ракетами росіяни вдарили по Дніпропетровській області.