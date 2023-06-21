Кілька днів тому ці ж бійці забрали у росіян БМП з повним боєкомплектом.

Бійці Окремої бригади територіальної оборони м. Дніпро забрали у російських загарбників ще один БМП.

Про це повідомила Окрема бригада територіальної оборони м. Дніпро.

“Це ті ж самі хлопці, які кілька днів тому вивели з-під носу у орків перший БМП з повним боєкомплектом. Цей боєкпомплект покращить чимало мешканців болот, які прийшли до нас повбивати і поруйнувати”, - повідомили в бригаді.

Зазначається, що один із бійців, котрі забрали російську техніку, раніше викладав біологію в ДНУ.

Другий боєць, хоча й має вік значно за 60 років, є “механіком від бога”.

Нагадаємо, восени минулого року бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”.