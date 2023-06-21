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Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у колабораціонізмі

Підозрювана закликала місцевих мешканців жити за новими законами.

Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у колабораціонізмі
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі жительці Куп’янського району Харківської області, котра публічно підтримувала окупаційну владу. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

60-річна мешканка смт Малий Бурлук публічно заперечувала здійснення РФ збройної агресії проти України, а також не визнавала поширення державного суверенітету України.

Вона підтримувала дії російських окупантів під час спілкування із місцевими мешканцями, і закликала жити за новими законами.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального Кодексу України. Жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Раніше повідомлялось, що мешканець с. Стрілеча у Харківській області, котрий мав громадянство РФ, під час тимчасової окупації закликав підтримувати дії росіян проти України.

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