Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у колабораціонізмі

Поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі жительці Куп’янського району Харківської області, котра публічно підтримувала окупаційну владу.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

60-річна мешканка смт Малий Бурлук публічно заперечувала здійснення РФ збройної агресії проти України, а також не визнавала поширення державного суверенітету України.

Вона підтримувала дії російських окупантів під час спілкування із місцевими мешканцями, і закликала жити за новими законами.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального Кодексу України. Жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Раніше повідомлялось, що мешканець с. Стрілеча у Харківській області, котрий мав громадянство РФ, під час тимчасової окупації закликав підтримувати дії росіян проти України.