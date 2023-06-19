Правоохоронці підозрюють мешканця Харківщини у підтримці російської агресії

Мешканець с. Стрілеча у Харківській області, котрий мав громадянство РФ, під час тимчасової окупації закликав підтримувати дії росіян проти України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У період з квітня по вересень 2022 року 39-річний чоловік неодноразово та відкрито висловлювався на підтримку Російської Федерації та нав`язував односельцям ідеї військово-політичного керівництва РФ щодо політичної, ідеологічної, національної нетерпимості та ненависті до української нації та державності”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці наголошують, що чоловік підтримував антиукраїнські рухи, спрямовані на відокремлення від України території та населення.

Після того, як село було звільнене від російських окупантів, чоловік втік.

Правоохоронці заочно повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили жителю Куп’янського району Харківщини про підозру у колабораціонізмі, оскільки той не визнавав поширення державного суверенітету України та публічно підтримував “руський мир”.