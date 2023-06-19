Російська армія вдарила по Нікополю з важкої артилерії.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У результаті обстрілу постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також були пошкоджені 16 приватних будинків. Ще дві господарські споруди знищені, а дев'ять – побиті. Понівечені газопровід та лінія електропередач.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Нікополь, пошкодивши два обʼєкти критичної інфраструктури.

Нині росіяни поранили трьох людей у Бериславському районі Херсонщини. Також було пошкоджено сім житлових будинків.