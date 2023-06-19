Українські прикордонники знищили під Бахмутом російський польовий склад з боєкомплектом.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.
“Вогнем і вибухами прикордонники знищують логістику загарбників під Бахмутом. Аеророзвідка виявила, а мінометники здійснили вогневий наліт на польовий склад, де окупанти накопичували боєкомплект”, - ідеться в повідомленні.
Одна з мін влучила в укриття-склад, спричинивши вибух. У результаті знищено склад, фортифікаційну споруду та двох військовослужбовців РФ.
Нагадаємо, що українські артилеристи знищили дві одиниці російської техніки на Бахмутському напрямку.