Китай знову пообіцяв не постачати Росії зброю для війни в Україні, - Блінкен

Китай відновив обіцянки не постачати Росії зброю для бойових дій в Україні, передає The Guardian.
Так заяву у Пекіні озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Водночас Блінкен висловив стурбованість діями приватних китайських фірм.
"Ми та інші країни отримали від Китаю запевнення, що він не надає і не надаватиме летальної допомоги Росії для застосування в Україні. Ми не бачили жодних доказів, які б суперечили цьому. Проте нас постійно турбують китайські фірми - компанії, які можуть надавати технології, які Росія може використовувати для просування своєї агресії в Україні", - сказав держсекретар.
Блінкен додав, що "ми попросили китайський уряд бути дуже пильними щодо цього".
За словами державного секретаря США, Китай давав запевнення щодо Росії "в останні тижні", а не тільки під час його візиту.
Нагадаємо, напередодні Блінкен прибув до Пекіна, щоб зустрітися із міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом, а також головним дипломатом Ван Ї.
Днями стало відомо, що Європейський Союз має намір відмовитися від планів з обмеження експорту для п'яти китайських компаній, які, ймовірно, пов'язані з Росією, щоб вийти з глухого кута через свій останній пакет санкцій проти Москви.
У той же час з'явилася інформація, що російську національну гвардію озброїли першими бронемашинами Tiger китайського виробництва.