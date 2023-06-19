Китай знову пообіцяв не постачати Росії зброю для війни в Україні, - Блінкен

Однак США турбують китайські фірми, які можуть надавати технології для країни-агресора.

Китай відновив обіцянки не постачати Росії зброю для бойових дій в Україні, передає The Guardian.

Так заяву у Пекіні озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Водночас Блінкен висловив стурбованість діями приватних китайських фірм.

"Ми та інші країни отримали від Китаю запевнення, що він не надає і не надаватиме летальної допомоги Росії для застосування в Україні. Ми не бачили жодних доказів, які б суперечили цьому. Проте нас постійно турбують китайські фірми - компанії, які можуть надавати технології, які Росія може використовувати для просування своєї агресії в Україні", - сказав держсекретар.

Блінкен додав, що "ми попросили китайський уряд бути дуже пильними щодо цього".

За словами державного секретаря США, Китай давав запевнення щодо Росії "в останні тижні", а не тільки під час його візиту.

Нагадаємо, напередодні Блінкен прибув до Пекіна, щоб зустрітися із міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом, а також головним дипломатом Ван Ї.

Днями стало відомо, що Європейський Союз має намір відмовитися від планів з обмеження експорту для п'яти китайських компаній, які, ймовірно, пов'язані з Росією, щоб вийти з глухого кута через свій останній пакет санкцій проти Москви.

У той же час з'явилася інформація, що російську національну гвардію озброїли першими бронемашинами Tiger китайського виробництва.