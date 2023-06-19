У парламенті Швеції не виключають нападу Росії на країну

Війна в Україні може перерости в напади на інші країни або навіть у використання ядерної зброї чи інших видів зброї масового знищення.

Спеціальний парламентський комітет Швеції з питань оборони вважає, що Росія може напасти на країну. Про це пише Reuters.

Відтак парламентарі вважають, що захист країни Швеції повинен зосередитися на загрозі з боку РФ.

Північна країна намагається зміцнити свою оборону. Торік Стокгольм подав заявку на вступ до НАТО, однак Туреччина та Угорщина наразі блокують його вступ до західного альянсу.

“Агресивні дії Росії призвели до структурної та значно погіршеної ситуації з безпекою. Росія ще більше знизила свій поріг для військового застосування сили та демонструє високу схильність до ризику”, − йдеться у звіті комітету.

У комітеті вважають, що війна в Україні може перерости в напади на інші країни або навіть у використання ядерної зброї чи інших видів зброї масового знищення.

“Передумови для оборонної політики Швеції фундаментально змінилися. Це усвідомлення політики, яку громадяни Швеції повинні усвідомити. Це має наслідки”, − сказав журналістам голова комітету та депутат від Поміркованої коаліційної партії Ганс Валлмарк.

Як і більшість західних держав, Швеція три десятиліття тому скоротила свою оборону після закінчення холодної війни, але останніми роками знову збільшила військові витрати і має досягти показника НАТО у 2% від ВВП у 2026 році. “Політика Швеції в галузі безпеки та оборони має бути спрямована на усунення довгострокової загрози, яку Росія, як вважається, становить для європейської та глобальної безпеки. Не можна виключати збройний напад на Швецію”, − зазначили у парламенті.

Зараз у Швеції розпочнеться обговорення для формування угоди щодо довгострокових оборонних планів, остаточний звіт комітету має бути представлений у квітні наступного року.

Приєднання до НАТО скасує давній формальний нейтралітет Швеції, хоча вона роками проводила військові навчання із силами військового блоку. Її східний сусід Фінляндія, яка має довгий кордон з Росією і яка подала заявку на членство разом зі шведами, приєдналася до Альянсу у квітні.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Швеція може не заручитися підтримкою Анкари для вступу в НАТО до липневого саміту у Вільнюсі.