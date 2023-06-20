Макрон наполягає на закупівлі ППО тільки європейських виробників, а не США та Ізраїлю

Президент Франції Еммануель Макрон закликає Європу розробити стратегію протиповітряної оборони, перш ніж розглядати закупівлю озброєння. Так він завуальовано критикує пропозиції Німеччини придбати протиракетну систему, можливо, в ізраїльських чи американських компаній, пише Bloomberg.

Макрон регулярно закликав Європу розвивати її власну оборонну індустрію, щоб мати автономію, і закликав лідерів закуповувати озброєння, що вироблено в ЄС. Він при цьому заперечує просування оборонної структури, де домінує Франція.

Німеччина натомість прагне створити Sky Shield ("Небесний щит") для захисту себе та сусідніх країн від ракетних атак. Щонайменше 15 країн – переважно в рамках НАТО – підписали лист про наміри приєднатися до програми, вартість якої сягатиме близько 17 млн євро.

Цей крок, вперше оголошений канцлером Німеччини Олафом Шольцом у серпні, засмутив французьких чиновників, які у приватних розмовах заявили, що стурбовані розрахунком на системи США та Ізраїлю, а не на власні рішення.

У жовтні 2022 Макрон пропонував створити фонд на 100 млн євро, який дозволив би Україні купувати озброєння, але лише європейських виробників. Франція є одним із найбільших світових виробників озброєння і виробляє, зокрема, і ППО SAMPT/T (спільно з Італією). Ці потужні установки вже передані Україні.