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Макрон наполягає на закупівлі ППО тільки європейських виробників, а не США та Ізраїлю

Він не погоджується із пропозиціями ФРН. 

Президент Франції Еммануель Макрон закликає Європу розробити стратегію протиповітряної оборони, перш ніж розглядати закупівлю озброєння. Так він завуальовано критикує пропозиції Німеччини придбати протиракетну систему, можливо, в ізраїльських чи американських компаній, пише Bloomberg.

Макрон регулярно закликав Європу розвивати її власну оборонну індустрію, щоб мати автономію, і закликав лідерів закуповувати озброєння, що вироблено в ЄС. Він при цьому заперечує просування оборонної структури, де домінує Франція.

Німеччина натомість прагне створити Sky Shield ("Небесний щит") для захисту себе та сусідніх країн від ракетних атак. Щонайменше 15 країн – переважно в рамках НАТО – підписали лист про наміри приєднатися до програми, вартість якої сягатиме близько 17 млн євро. 

Цей крок, вперше оголошений канцлером Німеччини Олафом Шольцом у серпні, засмутив французьких чиновників, які у приватних розмовах заявили, що стурбовані розрахунком на системи США та Ізраїлю, а не на власні рішення.

У жовтні 2022 Макрон пропонував створити фонд на 100 млн євро, який дозволив би Україні купувати озброєння, але лише європейських виробників. Франція є одним із найбільших світових виробників озброєння і виробляє, зокрема, і ППО SAMPT/T (спільно з Італією). Ці потужні установки вже передані Україні. 

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