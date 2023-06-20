ЄС готує для України пакет фінансової допомоги в 50 млн євро, – Bloomberg

Євросоюз готує для України пакет фінансової допомоги на 50 млн євро. Пропозиція Єврокомісії допоможе фінансувати поточні урядові витрати України та оплатити термінові потреби в реконструкції, повідомили Bloomberg двоє знайомих із планами посадовців.

До офіційного оголошення пакет може ще зазнати змін. Публічно про нову допомогу готуються повідомити на лондонській конференції щодо відбудови 20 червня, тобто вже сьогодні.

"Комісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни, яка перебуває у стані війни, і запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій, сказали люди, які говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення є закритими", – зазначили журналісти.

Пакет допомоги надаватимуть щорічно з 2024 до 2027 року. На відміну від попередніх фінансових пакетів для України, цей пакет фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, а не запозичень на ринках. Пакет має на меті об’єднати допомогу, яка використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг, із витратами, пов’язаними з відновленням основної інфраструктури.

Загалом від початку війни ЄС та країни-члени схвалили майже 38 мільярдів євро економічної допомоги Україні. Гроші будуть виплачені за умови, що Україна проведе реформи для покращення верховенства права та боротьби з корупцією. Реформи мають на меті вивести Україну на шлях членства в ЄС, а лідери мають вирішити, чи починати переговори про вступ до кінця року.

Комісія раніше заявляла, що покриє основну частину потреб у реконструкції, хоча блок очікує, що інші донори та приватний сектор зроблять внесок у ці зусилля. ЄС також розглядає варіанти використання заморожених активів, у тому числі з центрального банку Росії.

Нагадаємо, що в грудні країни Євросоюзу домовилися надати Україні пакет допомоги в 18 млрд євро. У січні Київ та Брюссель підписали відповідний меморандум. Першим траншем відправили 3 млрд євро. Кошти перераховуються у вигляді кредиту на вигідних умовах.

Проти допомоги Україні з-поміж держав-членів виступала Угорщина.