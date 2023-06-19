Єврокомісія завтра представить огляд бюджету блоку, Україна серед його пріоритетів

Підтримка Києва є єдиною сферою, у якій країни ЄС, зокрема Берлін та Амстердам, погоджуються на збільшення фінансування.

Європейська комісія завтра збирається представити огляд бюджету блоку, попросивши країни-члени знову його поповнити.

Про це пише Politico.

“Війна, інфляція, міграція, що завгодно − цілей ЄС багато, але його скарбниця порожня”, − зазначає видання.

За словами високопосадовця, трьома основними пріоритетами бюджету на 2024-2027 роки будуть Україна, міграція (включно з “партнерськими” грошима для прикордонних країн, щоб утримати біженців від переходу в ЄС), і конкурентоспроможність (тобто субсидії, щоб не відставати від США та Китаю).

Окрім того, ЄК, ймовірно, попросить країни вкласти більше грошей не лише для України, а й також для покриття несподіваних і збільшених витрат.

Збільшення бюджету вимагатиме згоди всіх 27 країн ЄС, а ощадливі столиці впевнені, що настав час економити. “Зараз ми ведемо дуже складні переговори в країнах-членах, включно з Німеччиною, тому зараз не час просити країни-члени про додаткове фінансування”, − заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у п’ятницю.

Підтримка України є єдиною сферою, у якій країни ЄС, зокрема Берлін та Амстердам, погоджуються на збільшення фінансування. “У разі додаткової підтримки України нам потрібно розглянути питання детальніше. Тому що це також політичне зобов’язання щодо безпеки на нашому континенті. І цьому є широка підтримка”, – сказала Сігрід Кааг, міністерка фінансів і віцепрем’єр-міністерка Нідерландів.

Нагадаємо, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) домовилися надати гарантію ЄС, що дозволяє банку надати Україні нові кредити на суму 100 млн євро для швидкого відновлення.