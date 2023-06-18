Абрамович не хоче виділити Україні 2,3 млрд фунтів від продажу "Челсі", – Daily Mail

Він хоче, щоб частина коштів, виручених від продажу "Челсі", пішла на допомогу росіянам.

Російський олігарх Роман Абрамович не підписує угоду про виділення до фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що Абрамович хоче, щоб частина коштів, виручених від продажу "Челсі", пішла на допомогу "росіянам, які постраждали від війни". Ні уряд Британії, ні Єврокомісія не погодяться на такий крок, поки діють антиросійські санкції.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, наразі немає певності, що кошти будуть виплачені до того, як уряд піде на літні канікули.

Представники фонду ще восени 2022 року сподівались переказати кошти. Тепер вони очікують надходження коштів до України до зими.

Зазначимо, що угода з продажу англійського ФК "Челсі" американському консорціуму була закрита у січні цього року. 2,5 мільярда фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій клубу, ці доходи переведені на заморожений банківський рахунок у Британії з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі.

Абрамович за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передав бенефіціарну власність на свої мільярдні активи дітям через секретні офшорні трасти.

Раніше повідомлялось, що Абрамович таємно фінансував футбольний клуб Нідерландів вищого дивізіону "Вітесс Арнем". Він робив це в той час, коли володів "Челсі".