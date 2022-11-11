Гроші з продажу "Челсі" "на початку свого шляху" в Україну

Британський міністр у справах Європи Лео Дочерті підтвердив, що отримані з продажу "Челсі" гроші невдовзі будуть направлені в Україну.

Нагадаємо, у травні Тодд Белі придбав "Челсі" у Романа Абрамовича за 4.25 млрд. фунтів, проте російських олігарх з ізраїльським та португальським паспортами не отримав жодної пенні з цієї угоди.

Справа в тому, що вся сума опинилася на замороженому банківському рахунку, і від самого початку, як і було обговорено перед продажем клубу, британський уряд планував направити ці гроші на підтримку людей, які постраждали від війни в Україні.

Багатьох дивувало, чому британці продовжують утримувати ці гроші в себе і не витрачають їх за призначенням, проте Дочерті запевняє, що незабаром це станеться.

"Вони, як і раніше, на замороженому банківському рахунку в Британії. Ми завершили адміністративну роботу і звернулися за ліцензією. Сподіваємося, ці кошти на початку свого шляху в Україну на допомогу нужденним людям", - цитує Дочерті fapl.com з посиланням на The Independent.