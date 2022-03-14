"Челсі" заявив, що може не завершити сезон АПЛ через санкції проти Абрамовича

"Челсі" може не завершити сезону Англійської прем'єр-ліги.

Керівництво чинних переможців Ліги чемпіонів та Клубного чемпіонату світу повідомило уряд Великої Британії, що може не завершити нинішній сезон через санкції, накладені на клуб, повідомляє The Telegraph.

Клуб зі "Стемфорд Брідж" обмежений у фінансових видатках і не в змозі оплачувати послуги достатньої кількості персоналу, тому не завжди буде здатний забезпечувати безпеку людей на стадіоні, що може призвести до закриття трибун або скасування матчів.

Раніше власник клубу Роман Абрамович намагався продати "Челсі", але не встиг це зробити до запровадження санкцій, тож продаж на цей момент заморозили.

Раніше британський уряд заарештував усі активи Абрамовича, що сильно вдарило і по "Челсі". "Синім" було видано спеціальну ліцензію, щоб хоча б грати матчі та платити зарплати.

Напередодні свої санкції проти російського бізнесмена запровадила Прем'єр-ліга, заборонивши йому керувати клубом.

За інформацією в пресі, Абрамович відновив пошуки покупця на "Челсі" та відкритий до пропозицій до 18 березня.