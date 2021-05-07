Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
ГоловнаСпорт

Стали відомі бонуси футболістів "Челсі" і "Манчестера Сіті" за виграш Ліги чемпіонів

Боси "містян" значно щедріші.

Стали відомі бонуси футболістів "Челсі" і "Манчестера Сіті" за виграш Ліги чемпіонів
Фото: www.thenewfiver.co.uk

У разі перемоги у фіналі Ліги чемпіонів футболісти "Челсі" отримають від керівництва клубу додатковий бонус у розмірі 5 млн фунтів, повідомляє Daily Mail.

Додатковий гонорар команди може збільшитися ще на мільйон фунтів у разі перемоги "пенсіонерів" 15 травня у фіналі Кубка Англії, де їхнім суперником буде "Лестер".

Зазначають, що гравці "Челсі" вже гарантовано отримають 5 млн фунтів за вихід у фінал ЛЧ.

При цьому уточнюють, що призові розподілять порівну між усіма гравцями основного складу.

Тож у разі перемоги в ЛЧ і Кубку Англії кожен футболіст отримає приблизно по пів мільйона фунтів.

Боси іншого фіналіста ЛЧ - "Манчестера Сіті" - набагато щедріші. За перемогу в турнірі гравцям дістанеться близько 15 млн фунтів.

Видання уточнює, що підхід до преміювання футболістів МС відрізняється від того, як це питання вирішують на "Стемфорд Брідж". З футболістами "МанСіті" домовляються про бонуси за досягнення турнірних цілей індивідуально.

Наприклад, у контракті Кевіна де Брейне прописано, що в разі перемоги в ЛЧ бельгієць отримає додатково мільйон фунтів.

Нагадаємо, "Челсі" і "Манчестер Сіті" зіграють у фіналі ЛЧ 29 травня. Матч пройде в Стамбулі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також