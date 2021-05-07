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Грінвуд установив рекорд у "Манчестері Юнайтед" для англійців

Мейсон зіграв свій ювілейний матч за "червоних дияволів".

Мейсон Грінвуд
Фото: EPA/UPG
Мейсон Грінвуд

Напередодні "Манчестер Юнайтед", незважаючи на програш у Римі "Ромі" (2:3), все ж вийшов у фінал Ліги Європи.

Для "червоних дияволів" це буде восьмий європейський фінал, "Ліверпуль" - єдина англійська команда, яка досягла більшого показника -14.

Увесь матч у складі гостей відіграв Мейсон Грінвуд, для якого матч на "Стадіо Олімпіко" став сотим у футболці "МанЮнайтед".

На день матчу Грінвуду було 19 років і 217 днів. Таким чином, він став наймолодшим англійцем в історії клубу, який підкорив таку позначку.

Тільки двоє футболістів досягали позначки в 100 ігор раніше за Грінвуда. Північноірландець Норман Вайтсайд провів 100-й матч за клуб у 18 років 329 днів, а його співвітчизник і легенда клубу Джордж Бест - у 19 років і 168 днів.

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