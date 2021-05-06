Англійська прем'єр-ліга оголосила дату проведення перенесеного матчу 34-го туру між "Манчестером Юнайтед" і "Ліверпулем".
Гра на "Олд Траффорд" відбудеться в четвер, 13 травня, повідомляють на офіційному сайті ліги.
Нагадаємо, спочатку матч мав пройти 2 травня, проте його скасували, оскільки фани манкуніанців увірвалися на поле спортивної арени і влаштували безладдя, протестуючи проти родини Глейзерів, яка володіє клубом.
Отже, команда Уле Гуннара Сольск'яєра за 7 днів проведе чотири поєдинки.
- 6 травня: "Рома" (1/2 фіналу Ліги Європи, гостьовий)
- 9 травня: "Астон Вілла" (35-й тур АПЛ, гостьовий)
- 11 травня: "Лестер" (36-й тур АПЛ, домашній)
- 13 травня: "Ліверпуль" (34-й тур АПЛ, домашній)