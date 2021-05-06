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АПЛ призначила нову дату перенесеного через заворушення матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль"

Рівно через тиждень.

&quot;Олд Траффорд&quot;
Фото: EPA/UPG
"Олд Траффорд"

Англійська прем'єр-ліга оголосила дату проведення перенесеного матчу 34-го туру між "Манчестером Юнайтед" і "Ліверпулем".

Гра на "Олд Траффорд" відбудеться в четвер, 13 травня, повідомляють на офіційному сайті ліги.

Нагадаємо, спочатку матч мав пройти 2 травня, проте його скасували, оскільки фани манкуніанців увірвалися на поле спортивної арени і влаштували безладдя, протестуючи проти родини Глейзерів, яка володіє клубом.

Отже, команда Уле Гуннара Сольск'яєра за 7 днів проведе чотири поєдинки.

  • 6 травня: "Рома" (1/2 фіналу Ліги Європи, гостьовий)
  • 9 травня: "Астон Вілла" (35-й тур АПЛ, гостьовий)
  • 11 травня: "Лестер" (36-й тур АПЛ, домашній)
  • 13 травня: "Ліверпуль" (34-й тур АПЛ, домашній)
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