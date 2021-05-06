Фото: EPA/UPG "Олд Траффорд"

Англійська прем'єр-ліга оголосила дату проведення перенесеного матчу 34-го туру між "Манчестером Юнайтед" і "Ліверпулем".

Гра на "Олд Траффорд" відбудеться в четвер, 13 травня, повідомляють на офіційному сайті ліги.

Нагадаємо, спочатку матч мав пройти 2 травня, проте його скасували, оскільки фани манкуніанців увірвалися на поле спортивної арени і влаштували безладдя, протестуючи проти родини Глейзерів, яка володіє клубом.

Отже, команда Уле Гуннара Сольск'яєра за 7 днів проведе чотири поєдинки.