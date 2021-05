Маліновського вдруге поспіль визнано найкращим гравцем місяця в "Аталанті"

🏅 #Malinovskyi scatenato ad aprile! 🔥 Per il 2° mese consecutivo è lui il vostro #PlayeroftheMonth! Complimenti Ruslan! 👏



🇺🇦 Malina was on fire in April! 🔥 He's your #AtalantaPOTM for the 2nd straight month! Well deserved Ruslan! 🙌



By https://t.co/mwUMG9NQac#GoAtalantaGo pic.twitter.com/UWgIsaJvEZ