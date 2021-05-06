Маліновського вдруге поспіль визнано найкращим гравцем місяця в "Аталанті"

У квітні на рахунку українця голи в іграх з "Ювентусом", "Ромою" та "Болоньєю", а також 5 асистів і одна результативна передача.

Українського легіонера "Аталанти" Руслана Маліновського визнано найкращим футболістом команди у квітні, повідомляє офіційний сайт Regina delle provinciali.

🏅 #Malinovskyi scatenato ad aprile! 🔥 Per il 2° mese consecutivo è lui il vostro #PlayeroftheMonth! Complimenti Ruslan! 👏



🇺🇦 Malina was on fire in April! 🔥 He's your #AtalantaPOTM for the 2nd straight month! Well deserved Ruslan! 🙌



By https://t.co/mwUMG9NQac#GoAtalantaGo pic.twitter.com/UWgIsaJvEZ — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 5, 2021

Нагадаємо, аналогічний титул Руслан завоював у березні.

У квітні українець провів п'ять матчів за команду Джан П'єро Гасперіні в Серії А. На рахунку Маліновського голи в іграх з "Ювентусом" (1:0), "Ромою" (1:1) і "Болоньєю" (5:0), а також 5 асистів: по дві в іграх з "Удінезе" (3:2) і "Фіорентиною" (3:2), а також одна результативна передача в поєдинку з "Болоньєю".

Зазначимо, Маліновський утретє за місяць потрапляв до символічної збірної туру Серії A.

Усього в поточному сезоні на рахунку українця 38 матчів за "Аталанту" в усіх турнірах (7 голів і 10 асистів).

"Аталанта" займає друге місце в турнірній таблиці Серії А. 9 травня бергамці зустрінуться з "Пармою".