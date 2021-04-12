У матчі 30-го туру Серії А "Фіорентина" приймала "Аталанту" і програла - 2:3.

Дублем у кожній команді відзначилися Душан Влахович (господарі) і Дуван Сапата.

Власний оформив і Руслан Маліновський: зробив дві результативні передачі на Сапату.

Руслан став першим із 2013 року футболістом, який зробив мінімум два результативні паси у двох матчах Серії А поспіль. Нагадаємо, Маліновський забезпечив два асисти в минулому турі проти "Удінезе" (3:2).

Востаннє таке вдавалося півзахисникові якраз клубу з Удіне Андреа Ладзарі.

2 - Prima di Ruslan Malinovskiy, l'ultimo giocatore straniero che aveva fornito almeno due assist in due match di fila in Serie A era stato Luis Figo nel settembre 2007. Altruista. #FiorentinaAtalanta pic.twitter.com/sUan51xXeC — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 11, 2021

Тож не дивно, що українець отримав одну з найвищих оцінок у команді за матч.

Завдяки цій перемозі бергамці (61 очко) повернули собі позицію в топ-4. На одне очко їх випереджає "Ювентус", ще на одне - "Мілан".

Тим часом на два очки від підопічних Джан П'єро Гасперіні відстає "Наполі", на чотири - "Лаціо" і ще на п'ять - "Рома".

У цьому секстеті рівно половина команд виявиться зайвою в боротьбі за Лігу чемпіонів.

Огляд матчу "Фіорентина" - "Аталанта".