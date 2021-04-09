Вельми драматично завершився перший чвертьфінальний матч Ліги Європи між "Аяксом" і "Ромою", який проходив в Амстердамі.
На 39-й хвилині господарі провели ефектну контратаку, яку завершив точним ударом Деві Классен - 1:0.
На 53-й хвилині "Рома" стояла на порозі другого пропущеного гола, коли російський арбітр Сергій Карасьов призначив у її ворота пенальті.
Однак капітан "Аякса" Душан Тадич перехитрив самого себе, відправивши м'яч по центру просто в руки голкіперу Пау Лопесу.
Через чотири хвилини прийшла відплата, коли Лоренцо Пеллегріні зрівняв рахунок - 1:1.
А на 87-й хвилині точний постріл Рожера Ібаньєса приніс перемогу гостям - 1:2.
Показово, що після того, як підопічні Паулу Фонсеки вперше в матчі вийшли вперед, вони почали затягувати гру.
Захисник Ріккардо Калафьорі також вирішив докласти до цього руку, явно зволікаючи з вкиданням м'яча з ауту. За що отримав попередження від арбітра.
Це покарання здалося явно недостатнім для болбоя, який подавав м'ячі. Юний співробітник арени зарядив м'ячем в обличчя 18-річному італійцю. Вийшло комічно.
Calafiori thought he was on the pitch and nearly rolled over 😭pic.twitter.com/C6sKESk5oO— Troll Sports (@TroIISports) April 8, 2021