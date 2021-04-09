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Вельми драматично завершився перший чвертьфінальний матч Ліги Європи між "Аяксом" і "Ромою", який проходив в Амстердамі.

На 39-й хвилині господарі провели ефектну контратаку, яку завершив точним ударом Деві Классен - 1:0.

На 53-й хвилині "Рома" стояла на порозі другого пропущеного гола, коли російський арбітр Сергій Карасьов призначив у її ворота пенальті.

Однак капітан "Аякса" Душан Тадич перехитрив самого себе, відправивши м'яч по центру просто в руки голкіперу Пау Лопесу.

Через чотири хвилини прийшла відплата, коли Лоренцо Пеллегріні зрівняв рахунок - 1:1.

А на 87-й хвилині точний постріл Рожера Ібаньєса приніс перемогу гостям - 1:2.

Показово, що після того, як підопічні Паулу Фонсеки вперше в матчі вийшли вперед, вони почали затягувати гру.

Захисник Ріккардо Калафьорі також вирішив докласти до цього руку, явно зволікаючи з вкиданням м'яча з ауту. За що отримав попередження від арбітра.

Це покарання здалося явно недостатнім для болбоя, який подавав м'ячі. Юний співробітник арени зарядив м'ячем в обличчя 18-річному італійцю. Вийшло комічно.