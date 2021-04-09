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У матчі Ліги Європи "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" голий чоловік вибіг на поле

Як він опинився на охоронюваній території, поки що невідомо.

А ось так фани &quot;Гранади&quot; вітали свою команду після прибуття на стадіон &quot;Нуево Лос-Карменес&quot;
Фото: EPA/UPG
А ось так фани "Гранади" вітали свою команду після прибуття на стадіон "Нуево Лос-Карменес"

Перший чвертьфінальний матч Ліги Європи між "Гранадою" і "Манчестером Юнайтед" (0:2), який пройшов в Андалусії, почався в щадному темпі.

І щоб якось підбадьорити гравців обох команд, на поле вибіг абсолютно голий чоловік. Це сталося на шостій хвилині зустрічі.

Фото: EPA/UPG

Стюарди спокійно дали невідомому виконати всю процедуру: він пробіг по діагоналі пів поля, і лише коли впав біля бокової лінії, охорона завершила цей комічний епізод.

Чим керувався цей громадянин і яку мету переслідував - поки що невідомо.

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