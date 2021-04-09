Як він опинився на охоронюваній території, поки що невідомо.

Фото: EPA/UPG А ось так фани "Гранади" вітали свою команду після прибуття на стадіон "Нуево Лос-Карменес"

Перший чвертьфінальний матч Ліги Європи між "Гранадою" і "Манчестером Юнайтед" (0:2), який пройшов в Андалусії, почався в щадному темпі.

І щоб якось підбадьорити гравців обох команд, на поле вибіг абсолютно голий чоловік. Це сталося на шостій хвилині зустрічі.

Фото: EPA/UPG

Стюарди спокійно дали невідомому виконати всю процедуру: він пробіг по діагоналі пів поля, і лише коли впав біля бокової лінії, охорона завершила цей комічний епізод.

Jesus has risen and is streaking in Granada #GRAMUN pic.twitter.com/kk4xO4amA9 — Graham Patchell 🇮🇪🇪🇺 (@GrahamPatchell) April 8, 2021

El #GranadaManchesterUnited es a puerta cerrada, que conste, pero esto ha pasado en el minuto 6 de partido 😅 https://t.co/pg6EGVMu9f #UEL pic.twitter.com/Dpu5nGufdL — MARCA (@marca) April 8, 2021

Que solo quería hacer la croqueta hombre pic.twitter.com/CRuZup2Xen — -Andres_22- (@andress_43) April 8, 2021

Чим керувався цей громадянин і яку мету переслідував - поки що невідомо.