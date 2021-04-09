Матч кваліфікації на Євро-2022 з футзалу Україна - Албанія скасовано: долю поєдинку вирішить УЄФА

Поєдинок групового етапу кваліфікації Євро-2022 з футзалу між збірними України та Албанії, який мав відбутися 11 квітня в Запоріжжі, скасовано, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Асоціація футзалу України отримала листи від Федерації футболу Албанії та УЄФА, в яких повідомляється, що у зв’язку з коронавірусними обмеженнями збірна Албанії не зможе прилетіти до Запоріжжя на матч групового етапу Євро-2022.

"Збірна Албанії з футзалу не зіграє в матчі відбору чемпіонату Європи 2022 року проти України, який мав відбутися 11 квітня в Запоріжжі. Причиною зміни програми стало блокування польотів у міжнародному аеропорту Тирани імені Матері Терези. Команда повинна була вирушити до України в четвер уранці, але це було неможливо. Федерація футболу Албанії негайно повідомила УЄФА про ситуацію з неможливістю виїзду", - наводить повідомлення Федерація футболу Албанії.

Таким чином, долю останнього поєдинку у відбірній групі 1 вирішуватиме УЄФА.

Нагадаємо, що збірна України посіла друге місце у своєму квартеті. У попередніх матчах наша команда перемогла Албанію в гостях (10:3), поступилася Хорватії на виїзді (2:3) і вдома (2:7) та двічі здолала Данію (6:2 і 8:2).

У груповому раунді 32 команди (16 учасниць еліт-раунду кваліфікації ЧС-2020, дев'ять переможниць груп відбірного раунду й сім переможниць стикових матчів) розбито на вісім груп по чотири команди. Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опоненток удома й на виїзді, провівши проти кожної суперниці по групі по два поєдинки.

Вісім переможниць груп і шість кращих володарок других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії. Дві володарки других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-оф.