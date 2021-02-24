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У Білорусі забрали ще один спортивний форум

УЄФА переніс фінальний раунд Ліги Чемпіонів з футзалу в Загреб.

У Білорусі забрали ще один спортивний форум
Фото: UEFA.com

УЄФА переніс "Фінал восьми" Ліги Чемпіонів з футзалу з Мінська в Загреб, повідомляє пресслужба УЄФА.

Турнір мав пройти з 28 квітня по 3 травня в столиці Білорусі.

Виконавчий комітет УЄФА прийняв до відома епідеміологічний стан в Білорусі, а також прийняті там обмеження на подорожі, які можуть перешкодити ряду команд і офіційних осіб взяти участь у фінальній стадії футзальної ЛЧ УЄФА-2020/21, говориться в резолюції.

Після консультацій з Білоруською федерацією футболу комітет вирішив знайти альтернативне місце для проведення заходу.

Оскільки Федерація футболу Хорватії заявила про свою готовність взяти на себе організацію фіналу, Виконком УЄФА вирішив перенести турнір в Загреб.

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