У Білорусі забрали ще один спортивний форум

УЄФА переніс фінальний раунд Ліги Чемпіонів з футзалу в Загреб.

УЄФА переніс "Фінал восьми" Ліги Чемпіонів з футзалу з Мінська в Загреб, повідомляє пресслужба УЄФА.

Турнір мав пройти з 28 квітня по 3 травня в столиці Білорусі.

Виконавчий комітет УЄФА прийняв до відома епідеміологічний стан в Білорусі, а також прийняті там обмеження на подорожі, які можуть перешкодити ряду команд і офіційних осіб взяти участь у фінальній стадії футзальної ЛЧ УЄФА-2020/21, говориться в резолюції.

Після консультацій з Білоруською федерацією футболу комітет вирішив знайти альтернативне місце для проведення заходу.

Оскільки Федерація футболу Хорватії заявила про свою готовність взяти на себе організацію фіналу, Виконком УЄФА вирішив перенести турнір в Загреб.