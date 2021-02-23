У заключному матчі 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги зустрічалися "Брайтон" і "Крістал Пелас".

Команди ще далеко себе не убезпечили від боротьби за виживання, тому суперництво прогнозувалося гостре. Однак матч показав повну перевагу футболістів "Брайтона", крім одного компонента - рахунку.

Господарі завдали 25 ударів по воротах "Кристал Пелас", проти всього трьох у гостей, володіли м'ячем 75% часу, і все ж програли 1:2 - обидва удари футболістів лондонського клубу в ствір воріт виявилися гольовими.

Відзначимо, відкрив рахунок в матчі Жан-Філіп Матета, ефектно п'ятою переправивши м'яч у ворота на 20-й хвилині.

Це був перший гол, пропущений Брайтоном на своєму полі за останні 344 хвилини ігрового часу.

344 - Jean-Philippe Mateta's opener for Crystal Palace was the first goal Brighton have conceded on home soil in the Premier League in 344 minutes, since Rúben Neves' penalty for Wolves at the start of January. Breached. #BHACRY pic.twitter.com/8iItLLpY8m — OptaJoe (@OptaJoe) February 22, 2021

Крім того, Матета став 12-м гравцем КП, який відзначився в матчі АПЛ.

Більше забивали лише в "Челсі", "МанСіті" і "Вест Гемі".

12 - Jean-Philippe Mateta is the 12th different player to score a Premier League goal for Crystal Palace this season (excl. own-goals), with only Chelsea (15), Man City and West Ham (14 each) boasting more different scorers in the competition this campaign. Cheeky. #BHACRY pic.twitter.com/g085uGkcaw — OptaJoe (@OptaJoe) February 22, 2021

Додамо, що переможний гол Крістіан Бентеке забив на 90+5 хвилині.

Огляд матчу "Брайтон" - "Кристал Пелас".