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В Англійській Прем'єр-лізі був забитий дивовижний гол п'ятою

Автором шедевра став Жан-Філіп Матета.

В Англійській Прем'єр-лізі був забитий дивовижний гол п'ятою
Жан-Філіп Матета
Фото: EPA/UPG

У заключному матчі 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги зустрічалися "Брайтон" і "Крістал Пелас".

Команди ще далеко себе не убезпечили від боротьби за виживання, тому суперництво прогнозувалося гостре. Однак матч показав повну перевагу футболістів "Брайтона", крім одного компонента - рахунку.

Господарі завдали 25 ударів по воротах "Кристал Пелас", проти всього трьох у гостей, володіли м'ячем 75% часу, і все ж програли 1:2 - обидва удари футболістів лондонського клубу в ствір воріт виявилися гольовими.

Відзначимо, відкрив рахунок в матчі Жан-Філіп Матета, ефектно п'ятою переправивши м'яч у ворота на 20-й хвилині. 

Це був перший гол, пропущений Брайтоном на своєму полі за останні 344 хвилини ігрового часу.

Крім того, Матета став 12-м гравцем КП, який відзначився в матчі АПЛ. 

Більше забивали лише в "Челсі", "МанСіті" і "Вест Гемі".

Додамо, що переможний гол Крістіан Бентеке забив на 90+5 хвилині.

Огляд матчу "Брайтон" - "Кристал Пелас".

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