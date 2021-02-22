Уповноважений із захисту державної мови просить Павелко надати пояснення щодо скандалу в матчі "Львів" - "Колос"

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив листа до голови Української асоціації футболу Андрія Павелка щодо мовного інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру УПЛ "Львів"-"Колос" між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу: Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським.

У листі Уповноважений просить у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК “Львів” за можливою ознакою мовної дискримінації.

“Ще 20 листопада минулого року на адресу Української асоціації футболу мною був направлений лист з проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів щодо забезпечення виконання УАФ вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо обов’язкового застосування державної мови у своїй діяльності та довести до відома членів Асоціації рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону, які стосуються застосування державної мови у діяльності спортивних федерацій. Проте, з відкритих джерел стало відомо про інцидент, який стався на матчі 15-го туру УПЛ "Львів"-"Колос" між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу: Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, в діях яких можуть бути ознаки порушення норм Закону”, - зазначив Уповноважений у своєму Facebook.

“Для ухвалення подальшого рішення прошу в двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК “Львів” за можливою ознакою мовної дискримінації”, - наголошується у листі.

Нагадаємо, Комітет з етики та чесної гри УАФ вже почав перевірку цього інциденту.