Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Парадокс білоруського протесту
Парадокс білоруського протесту
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
У Києві хлопцю відірвало ногу на будівельному майданчику
У Києві хлопцю відірвало ногу на будівельному майданчику
ГоловнаСпорт

Уповноважений із захисту державної мови просить Павелко надати пояснення щодо скандалу в матчі "Львів" - "Колос"

Тарас Кремінь направив відповідний лист президенту УАФ.

Уповноважений із захисту державної мови просить Павелко надати пояснення щодо скандалу в матчі "Львів" - "Колос"
Тарас Кремінь
Фото: Сергій Нужненко

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив листа до голови Української асоціації футболу Андрія Павелка щодо мовного інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру УПЛ "Львів"-"Колос" між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу: Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським.

У листі Уповноважений просить у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК “Львів” за можливою ознакою мовної дискримінації.

“Ще 20 листопада минулого року на адресу Української асоціації футболу мною був направлений лист з проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів щодо забезпечення виконання УАФ вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо обов’язкового застосування державної мови у своїй діяльності та довести до відома членів Асоціації рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону, які стосуються застосування державної мови у діяльності спортивних федерацій. Проте, з відкритих джерел стало відомо про інцидент, який стався на матчі 15-го туру УПЛ "Львів"-"Колос" між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу: Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, в діях яких можуть бути ознаки порушення норм Закону”, - зазначив Уповноважений у своєму Facebook.

“Для ухвалення подальшого рішення прошу в двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК “Львів” за можливою ознакою мовної дискримінації”, - наголошується у листі.

Нагадаємо, Комітет з етики та чесної гри УАФ вже почав перевірку цього інциденту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також