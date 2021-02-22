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Світоліна подолала позначку в 20 млн доларів за призовими

Еліна - в топ-20 за цим показником за всю історію тенісу.

Світоліна подолала позначку в 20 млн доларів за призовими
Еліна Світоліна
Фото: J48tennis.net

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виступу на Australian Open-2021, на якому вона дійшла до стадії 1/8 фіналу, заробила за свою спортивну кар'єру 20,1 млн призових, повідомляє Wtatennis.com.

Українка розташувалася в своєрідному рейтингу на 19-й позиції.

На першому місці - експерша ракетка світу Серена Вільямс - 94,2 млн дол.

Друге місце по призовим займає старша сестра американки Вінус - 42,1 млн. Замикає своєрідний п'єдестал росіянка Марія Шарапова - 38,8 млн.

З українок Леся Цуренко займає 124-е місце (4,7 млн), Катерина Бондаренко - 140-е (4,1 млн). У топ-200 також увійшла її старша сестра Олена - 192-е місце (2,8 млн).

Протягом кар'єри Світоліна вигравала Підсумковий турнір WTA, а також турніри WTA 1000 в Дубаї, Торонто та Римі. Кращий результат Еліни на турнірах "Великого шолома" - півфінали Вімблдону і US Open в 2019 році.

Відзначимо, що в ATP більше всіх заробив дев'ятиразовий чемпіон Australian Open Новак Джокович - понад 147 мільйонів.

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