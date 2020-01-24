Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
ГлавнаяСпорт

Свитолина после Australian Open гарантировано станет четвертой ракеткой мира

Элина вытеснила Наоми Осаку.

Свитолина после Australian Open гарантировано станет четвертой ракеткой мира
Элина Свитолина
Фото: J48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после обновления рейтинга WTA выйдет на четвертое место, подвинув Наоми Осаку.

В прошлом году японка выиграла Australian Open, обыграв в финале Петру Квитову - 7:6 (7-2), 5:7, 6:4, но сегодня на стадии третьего раунда Осака проиграла 15-летней американке Кори Гауфф 3:6, 4:6.

Поражение Осаки отбросит ее, как минимум на 5 ступеней в рейтинге WTA, а ее четвертое место займет украинка, в данный момент занимающая 5-ю строчку.

Завтра Элина проведет матч третьего круга против испанской теннисистки Гарбинье Мугурусы (№32).

Напомним, наивысшим достижением Свитолиной было третье место в рейтинге.

Впервые Свитолина стала третьей ракеткой в мире по рейтингу WTA в январе 2018 года после Открытого чемпионата Австралии, на котором Элина показала лучший, на тот момент, для себя результат на кортах Мельбурна, дойдя до четвертьфинала, где уступила бельгийке Элизе Мертенс. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также