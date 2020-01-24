Свитолина после Australian Open гарантировано станет четвертой ракеткой мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после обновления рейтинга WTA выйдет на четвертое место, подвинув Наоми Осаку.

В прошлом году японка выиграла Australian Open, обыграв в финале Петру Квитову - 7:6 (7-2), 5:7, 6:4, но сегодня на стадии третьего раунда Осака проиграла 15-летней американке Кори Гауфф 3:6, 4:6.

Поражение Осаки отбросит ее, как минимум на 5 ступеней в рейтинге WTA, а ее четвертое место займет украинка, в данный момент занимающая 5-ю строчку.

Завтра Элина проведет матч третьего круга против испанской теннисистки Гарбинье Мугурусы (№32).

Напомним, наивысшим достижением Свитолиной было третье место в рейтинге.

Впервые Свитолина стала третьей ракеткой в мире по рейтингу WTA в январе 2018 года после Открытого чемпионата Австралии, на котором Элина показала лучший, на тот момент, для себя результат на кортах Мельбурна, дойдя до четвертьфинала, где уступила бельгийке Элизе Мертенс.