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"Уже думал, как буду объяснять свое поражение", - Федерер выиграл сотый матч на Australian Open

Юбилейную победу в Мельбурне швейцарец наверняка запомнит.

"Уже думал, как буду объяснять свое поражение", - Федерер выиграл сотый матч на Australian Open
Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG

В рамках третьего круга Australian Open-2020 экс-первая ракетка мира Роджер Федерер одержал победу над австралийцем Джоном Миллмэном в пяти сетах - 4:6, 7:6 (7-2), 6:4, 4:6, 7:6 (10-8).

Отметим, что по правилам соревнований, решающий тайбрейк играется до 10 очков - Джон выигрывал 8-4, но Роджер выиграл 6 розыгрышей подряд.

Матч продолжался 4 часа и 3 минуты.

Для швейцарца эта победа стала сотой, одержанной на кортах Мельбурна.

Федерер первым добрался до отметки в 100 побед в истории Australian Open. У занимающего второе место Новака Джоковича 71 выигрыш.

Кроме того, Федерер - единственный теннисист, кому удавалось победить больше 100 раз еще на одном турнире "Большого шлема": он выиграл 101 матч на "Уимблдоне".

После матча Роджер прокомментировал свою юбилейную победу на Australian Open.

"Как хорошо выиграть на тай-брейке, соперник провел отличный матч, - цитирует Роджера официальный сайт турнира. - Это была хорошая битва с отличным парнем, в конце мне немного повезло. Уже начал думать, как буду объяснять свое поражение, но решил продолжать борьбу.

Он проделал хорошую работу, почти не совершал ошибок, подача мне помогала. Не было ни одной минуты, когда мне было легко. Джон осложнил мою жизнь".

Добавим, что в четвертом раунде швейцарцу будет противостоять венгр Мартон Фучович.

Highlights поединка Федерер - Миллмэн - на официальном сайте турнира.

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