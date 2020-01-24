Фото: EPA/UPG Рафаэль Надаль и Анита

Во втором раунде турнира "Большого шлема" в Мельбурне первая ракетка мира Рафаэль Надаль не встретил особого сопротивления со стороны Федерико Дельбониса, обыграв аргентинца в трех сетах 6:3, 7:6 (7-4), 6:1.

Во время матча случился эпизод, который позабавил публику, но очень испугал испанца.

Рафаэль агрессивно принял подачу соперника, но мяч через коридор несколько отклонился от предполагаемого испанцем маршрута и угодил прямо в лицо юной болл-гёрл, которая находилась у сетки.Cтоит отметить, что испанец тут же подошел к пострадавшей, поинтересовался ее состоянием, извинился и поцеловал.

А после встречи Рафаэль нашел время встретиться с юной Анитой.

Фото: EPA/UPG

В третьем круге Надаль встретится со своим соотечественником Пабло Карреньо Буста.