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Надаль страшно испугался, когда на Australian Open попал девочке мячом в лицо, а после поцеловал и извинился

Эпизод произошел в матче второго раунда.

Рафаэль Надаль и Анита
Фото: EPA/UPG
Рафаэль Надаль и Анита
Во втором раунде турнира "Большого шлема" в Мельбурне первая ракетка мира Рафаэль Надаль не встретил особого сопротивления со стороны Федерико Дельбониса, обыграв аргентинца в трех сетах 6:3, 7:6 (7-4), 6:1.

Во время матча случился эпизод, который позабавил публику, но очень испугал испанца.

Рафаэль агрессивно принял подачу соперника, но мяч через коридор несколько отклонился от предполагаемого испанцем маршрута и угодил прямо в лицо юной болл-гёрл, которая находилась у сетки.
Cтоит отметить, что испанец тут же подошел к пострадавшей, поинтересовался ее состоянием, извинился и поцеловал.

А после встречи Рафаэль нашел время встретиться с юной Анитой.

Фото: EPA/UPG

В третьем круге Надаль встретится со своим соотечественником Пабло Карреньо Буста.

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