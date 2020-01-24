Во время матча случился эпизод, который позабавил публику, но очень испугал испанца.
Рафаэль агрессивно принял подачу соперника, но мяч через коридор несколько отклонился от предполагаемого испанцем маршрута и угодил прямо в лицо юной болл-гёрл, которая находилась у сетки.
*𝒯𝒽𝒶𝓉* ballkid moment, narrated by @RafaelNadal 📚— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/tElLurAnQ1
Cтоит отметить, что испанец тут же подошел к пострадавшей, поинтересовался ее состоянием, извинился и поцеловал.
😱(🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/IR5B2Z42fu— doublefault28 (@doublefault28) January 23, 2020
А после встречи Рафаэль нашел время встретиться с юной Анитой.
В третьем круге Надаль встретится со своим соотечественником Пабло Карреньо Буста.