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Роналду забил в 15-м из 17 клубных турниров, в которых играл

"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии.

Роналду забил в 15-м из 17 клубных турниров, в которых играл
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Открыв счет в четвертьфинальном матче Кубка Италии против "Ромы" (3:1), форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил в 15-м из 17 клубных турниров, в которых он играл. Об этом сообщает Opta в своем "твиттере".

Единственными турнирами, в которых 34-летнему португальцу не удалось забить, являются Суперкубок Англии и Кубок УЕФА. И есть большая вероятность того, что матчи этих двух турниров так и останутся лично для Криштиану "сухими".

Интересно, что гол в ворота "Ромы" стал для Роналду 7-м в текущем году в 4 матчах.

Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах на клубном уровне, в которых забил 19 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт португальца с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года. Ранее, в своей богатой профессиональной карьере, нападающий выступал лишь за 3 клуба: лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

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