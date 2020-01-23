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Клуб Первой лиги почти гарантированно прекращает существование

В этом уверен генеральный директор клуба.

Клуб Первой лиги почти гарантированно прекращает существование
Юрий Колесник
Фото: tablo.ck.ua

Генеральный директор "Черкащины" Юрий Колесник заявил, что клуб рискует не доиграть сезон в Первой лиге и сняться с соревнований.

По словам Колесника, вопрос об участии черкасского клуба во второй части чемпионата будет принят 27 января.

"27 января - дедлайн ответов на письма клуба к потенциальным спонсорам, чтобы они выкупили "Черкащину". Мы вели переговоры с некоторыми лицами, но это конторщики, которым мы не будем передавать клуб", - цитирует слова Колесника tablo.ck.ua.

"Если до этого времени числа не будет никаких сдвигов - а я почти убежден, что их не будет - то я пишу письмо в ПФЛ, которое подтвердит наше снятие с чемпионата Украины в Первой лиге. Все футболисты автоматически получат статус свободных агентов. Думаю, что через пять дней клуб просто прекратит существование", - подытожил генеральный директор клуба.

На зимнюю паузу "Черкащина" ушла, занимая последнее место в Первой лиге, набрав лишь 6 очков.

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