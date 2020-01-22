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Форвард "Динамо" назвал "Шахтер" своим "врагом"

Назарий Русин сделал откровенное признание.

Форвард "Динамо" назвал "Шахтер" своим "врагом"
Назарий Русин
Фото: Михаил Козелко

Нападающий "Динамо" Назарий Русин в интервью Sportarena признался, что никогда не перешел бы в донецкий "Шахтер", а также отметил время, проведенное в луганской "Заре".

"Коллектив в "Заре"? Единый коллектив был. Все друг за друга. Я такого еще не видел… Наверное, поэтому мы и играли так хорошо. Там все бились друг за друга. Если Виктор Скрипник (главный тренер "мужиков", - прим. LB.ua) видел, что какой-то футболист начинает вести себя высокомерно, он сразу опускал его на землю.

Будет ил "Заря" конкурировать с "Динамо" и "Шахтером"? Если Скрипник останется, то да - если финансов прибавят немного. Плюс, пока не хватает опыта.

Смог бы перейти в "Шахтер"? Я предан "Динамо", это мой родной клуб. И в "Шахтер" бы я не перешел за любые деньги. Грубо говоря, этот клуб - мой враг".

Напомним, Русин первую половину сезона провел в аренде в "Заре". После зимней паузы форвард был возвращен в "Динамо" и отправился с командой на тренировочный сбор в Турцию.

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