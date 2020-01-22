В матче чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) между "Канзасом" и "Канзас Стэйт" (81:60) развязалась массовая драка между баскетболистами.

Потасовка началась на последних секундах поединка после того, как форвард "Канзаса" Сильвио Де Соуза поставил сопернику эффектный блок-шот. После этого Де Соуза еще что-то сказал упавшему сопернику.

В какой-то момент драки Де Соуза даже схватился за стул и замахнулся в сторону оппонента. Но "снаряд" у него из рук выхватил ассистент главного тренера Джерренс Ховард.

После разрешения ситуации пятерки команд вернулись на площадку для исполнения финальных штрафных.