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В матче NCAA произошла яркая драка студенческих команд

Массовое побоище произошло в Канзасе.

В матче NCAA произошла яркая драка студенческих команд
Фото: скрин видео

В матче чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) между "Канзасом" и "Канзас Стэйт" (81:60) развязалась массовая драка между баскетболистами.

Потасовка началась на последних секундах поединка после того, как форвард "Канзаса" Сильвио Де Соуза поставил сопернику эффектный блок-шот. После этого Де Соуза еще что-то сказал упавшему сопернику.

В какой-то момент драки Де Соуза даже схватился за стул и замахнулся в сторону оппонента. Но "снаряд" у него из рук выхватил ассистент главного тренера Джерренс Ховард.

После разрешения ситуации пятерки команд вернулись на площадку для исполнения финальных штрафных.

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